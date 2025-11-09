بالصور.. وفد “الخُضر” يصل السعودية

حلّت بعثة المنتخب الوطني، سهرة الأحد، بمدينة جدة السعودية، تحسبًا لإجراء مواجهتين وديتين أمام زيمبابوي والسعودية.

ونشر الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني على فيسبوك صور وصول تعداد “الخضر”، إلى مدينة جدة السعودية بعد رحلة خاصة مباشرة من العاصمة الجزائرية.

وكان في استقبال وفد المنتخب الوطني، القنصل الجزائري في جدة.

يذكر أن رجال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش سيخوضون مباراتين تحضيريتين، يومي 14 و18 نوفمبر الجاري بمدينة جدة. أمام زيمبابوي والسعودية على التوالي، تحضيرا لنهائيات كأس أمم إفريقيا.