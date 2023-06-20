بالصو.. أنصار الخضر ورئيس الفاف يرحبون بـ “التوانسة” بطريقة خاصة

رافق رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف رئيس الاتحادية التونسية لكرة القدم وديع الجريء.

كما شوهد جهيد زفيزف برفقة رئيس الإتحاد التونسي وهو يتبادل أطراف الحديث من المدخل حتى إلى أرضية الميدان وسك أنظار اللاعبين.

وتملك “الفاف” علاقة جيّدة مع التونسيين، وأكثرها تفاهم الرياضيين ما سيفتح أفاق أخرى للترابط بشكل أكبر رياضيا.

يذكر، أن ملعب 19 ماي اكتظ عن آخره من الجمهور الجزائرية ما سيعطي للمباراة الودية طابعا رسميا.

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