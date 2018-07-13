بالصّور..السفير “جون ديروشر” وزوجته يستمتعان بتقاليد عاصمة “الزيّانيين”

استمتع سفير الولايات المتّحدة في الجزائر “جون ديروشر” رفقة زوجته “كارين” بجولتهما القصيرة التي اختارا أن تكون عاصمة الزيانيين تلمسان.

حيث جالا بأرجاء ومناطق أثرية عريقة بالمدينة، وهما في سعادة تامّة إعجابا بها وبما تزخر به المنطقة من معالم أثرية.

كما سنحت الفرصة هذه بملاقاة السفير بوالي تلمسان “علي بن يعيش” وفريق وداد تلمسان، وجمعية غرناطة.

وفي تغريدة نشرها السّفير الأمريكي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” اليوم الجمعة، أبدى ارتياحه من الزيارة وإعجابه بالإرث الثقافي والمعماري.

والمعالم الأثرية التاريخية، على غرار التقاليد والعادات التي أبهرته واستمتع بها رفقة زوجته.

وفضّل السفير أن تكون لهذه الجولة صورا تذكارية نشرها مع التغريدة لتكون أجمل ذكرى له مع زوجته خلال تواجده بالجزائر.

.