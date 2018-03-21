بالصّور.. السّيارات المسروقة التي استرجعها “BRI” تيبازة

تمكنت فرقة البحث والتحري لولاية تيبازة من تفكيك شبكة وطنية ودولية متكونة من 18 شخصا مختصة في تزوير وثائق السيارات.

أين تم استرجاع 73 مركبة مسروقة ذات علامات مختلفة، منها سيارات فخمة وحافلات وشاحنات.

وأفادت مصادر النهار، أنه تم العثور على 73 سيارة بوثائق مزورة ومبحوث عنها من طرف الشرطة الدولية “أنتربول”.

وتمكنت فرقة البحث والتحري لولاية تيبازة من توقيف 18 شخصا ببرج بوعريريج في إطار عملية تمديد للإختصاص .

كما قامت ذات الهيئة من توقيف عددا من المشتبه بهم أيضا بولايات تيبازة، غليزان وتبسة.

التحقيقات في القضية كشفت عن سيارات مبحوث عنها من طرف الشرطة الدولية “أنتربول”.