بالصّور.. تخرج أزيد من 3 آلاف شرطي بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني في البليدة

أشرف المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري، على تخرج الموحد لدفعات 3232 شرطي من بينهم 633 ملازم أول للشرطة منهم 194 إناث و2599 عون شرطة.

وذلك بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني عبد المجيد بوزبيد، بحضور والي ولاية البليدة وإطارات الدولة.

وقد تلقت الدفعات معاريف نظرية والتطبيقية وتربصات ميدانية، في مختلف التخصصات المهنية للشرطة بالمصالح النشطة بأمن الولايات .

وحسب مدير المدرسة والعميد الأول مزليوي جمال، أنّ تكوين عناصر الشرطة لمدة سنتين أعطى دفعا محسوسا للعملية التكوينية وتأهيلهم للقيام بواجبهم المهني على أكمل وجه وبكل احترافية .