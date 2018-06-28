بالصّور..حجز أكثر من 15 ألف وحدة من المشروبات الكحولية بمستغانم

كانت موجّهة للاستهلاك والترويج بعاصمة الولاية.
ستنصب مصالح الحماية المدنية الأحد القادم، بولاية سيدي بلعاس وسائل مادية وبشرية هائلة لمكافحة حرائق الغابات بكل من ولايتي نعامة وسيدي بلعباس.
وتمثلت الوسائل البشرية والمادية…
تمكنت الفرقة المتنقلة لجمارك مستغانم من حجز أكثر من 15الف وحدة من المشروبات الكحولية على متن شاحنة ،فضلا عن حجز 2000 قرص مهلوس في عملية…
تمكنت مصالح الجمارك بميناء مستغانم، من حجز كمية قدّرت بأكثر من ألف قرص مهلوس بحوزة مسافر قادم من فالنسيا.
وحسب مصادر "النهار"، فإن العملية تمت على إثر مراقبة…
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