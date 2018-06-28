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بالصّور..حجز أكثر من 15 ألف وحدة من المشروبات الكحولية بمستغانم

أخبار الجزائر
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بالصّور..حجز أكثر من 15 ألف وحدة من المشروبات الكحولية بمستغانم
بقلم أنيس بن حالة

تمكنت الفرقة المتنقلة لجمارك مستغانم من حجز أكثر من 15الف وحدة من المشروبات الكحولية على متن شاحنة ،فضلا عن حجز 2000 قرص مهلوس في عملية أخرى.

كانت موجّهة للاستهلاك والترويج بعاصمة الولاية.


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