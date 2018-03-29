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بالصّور شرطة بشار تحجز 230 قرصا مهلوسا وأسلحة بيضاء

أخبار الجزائر
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بالصّور شرطة بشار تحجز 230 قرصا مهلوسا وأسلحة بيضاء
بقلم مهدي بوشتة

حجزت شرطة بشار 230 قرصا مهلوسا ومبلغ 3400 دج وأسلحة بيضاء تتمثل في ساطورين وسكنين.


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