بالصّور شرطة بشار تحجز 230 قرصا مهلوسا وأسلحة بيضاء

حجزت شرطة بشار 230 قرصا مهلوسا ومبلغ 3400 دج وأسلحة بيضاء تتمثل في ساطورين وسكنين.
تمكّنت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، من إلقاء القبض على عصابة متكوّنة من 5 أفراد من بينهم امراة.
وحسب مصادر النّهار فإنّ، العصابة تقوم بتزوير الوصفات…
حجزت شرطة بشار 230 قرصا مهلوسا ومبلغ 3400 دج وأسلحة بيضاء تتمثل في ساطورين وسكنين.
كشف مدير الصحة لولاية سيدي بلعباس، اليوم، عن تسجيل حالة واحدة مصابة بداء"البوحمرون"، والإشتباه في 35 حالة أخرى حاملة للوباء.
وأفادت مصادر النهار أن المدير أكد…
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