بالصّور مير الجزائر الوسطى يحقّق حلم طفل يتيم بتقلدّه منصبه

قام رئيس بلديّة الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، أمس الخميس بتحقيق حلم الطّفل لغواطي محمد، أن يتقلّد منصبه.

وتقمّص الطّفل اليتيم محمد ذو السّادسة من العمر إبن شلاشة العذاورة ولاية المدية، دور المير لأول مرة، بفرحة لا توصف.

وسط ترحيب واسع من قبل أعضاء المجلس البلدي، حيث التقط محمد صورا تذكارية بمكتب عبد الحكيم بطّاش.

وهو يرتدي بذلة كلاسيكية راقية، عليها وسام يحمل الأعلام الوطنية، بجانب المير، وحظي بتكريم منقطع النظير.

وصورا أخرى التقطها محمد خارج بالقرب من ساحة البريد المركزي، بجانب عدد من المواطنين الذين همّوا لمصافحته.

كما جال محمد رفقة بطاش وأعضاء مجلسه شوارع العاصمة، وجلس معا مائدة بإحدى المقاهي .

وعبّر بطاش عن فرحته، بتحقيق حلم الطفل محمد، عبر تعليق على صفحته الخاصة “فايبسبوك”، يعكس مدى فخره ببراءة الطفل.