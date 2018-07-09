بالصُّور..بن مسعود يُشرف على حفل تخرّج طلبة المدرسة العليا للسيّاحة

أشرف وزير السّياحة، عبد القادر بن مسعود، الإثنين عن تخرّج أوّل دُفعة للنظام الجديد “أل أم دي” وآخر دُفعة للنّظام الكلاسيكي.

للطلبة المتمدرسين خلال الموسم الحالي.

محصيا بن مسعود من فندق الأوراسي بالعاصمة خلال إشرافه على حفل التخرّج 108 طالب تخرّج من المدرسة العليا للسياحة من بينهم 52 في النظام الكلاسيكي.

كأخر دفعة للنظام القديم فضلا عن 56 متخرجي نظام ال ام دي.

مشيرا الوزير أنه من بين أهداف استراتيجية التكوين ضرورة تزويد المؤسسات الفندقية و السياحية بالكفاءات المهنية.

خاصة وتزايد الاحتياجات في مجال التأطير واليد المختصة ذات الصلة بالنشاط السياحي و الفندقي مع تزايد عدد المشاريع.

وقال ذات المسؤول، أن عدد المتخرجين من معهد تيزي وزو للفندقة بلغ 126 متخرج منهم 96 حامل لشهادة تقني سامي و30 حامل لشهادة تقني.

في حين عدد المتخرجين من معهد بوسعادة للفندقة والسياحة هو152 متخرجا منهم 84 حامل لشهادة تقني سامي و 68 حامل لشهادة تقني.