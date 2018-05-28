بالصُّور.. نزلاء سجن الحرّاش يشرعون في اجتياز إمتحانات “البيام”

شرع أكثر من 4600 محبوس موزعين على مستوى 43 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية.

كمراكز للإجراء في اجتياز اليوم الأول من امتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة ماي 2018.

وامتُحن صبيحة اليوم 102 سجين مترشّح بالمؤسسة العقابية الحراش في ظروف جدّ مريحة، وهو السجن الذي أعطي منه إشارة انطلاق اختبارات امتحان شهادة التعليم المتوسط في يومها الأول.

حسبما أوضحه بيان وزارة العدل سابقا، مفيدا أن الاختبارات الرسمية تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويؤطرها موظفو قطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام الاتفاقية التي تربط بين القطاعين.