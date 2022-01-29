بالعربية.. رونالدو يوجه رسالة شكر خاصة لدبي

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على توجيه رسالة شكر خاصة لدبي، بعد انتهاء العطلة التي قضاها هناك رفقة عائلته.

ونشر الدون رسالة عبر حسابه الرسمي على “فايسبوك” باللغة العربية، قال فيها: “شكرا دبي على الأوقات الجميلة”.

كما أضاف نجم اليونايتد: “شكرا دبي على الأحاسيس الدافئة، شكرا دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية.. دبي بيتي الثاني”.

وتابع كريستيانو رونالدو: “عائلتي ممتنة لحسن الاستقبال وكرم أخلاق شعبكم الجميل.. مع خالص محبتي لكم”.

ونشر كريستيانو رونالدو، مجموعة من الصور عبر حسابه الخاص، تجمعه بعائلته، خلال العطلة التي قضاها بدبي.

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