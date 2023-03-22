بالعين المجردة.. هذه المناطق سترى هلال رمضان اليوم

وضع مركز الفلك الدولي، اليوم الأربعاء، خريطة لمدى رؤية هلال رمضان من مناطق العالم. حيث خصص المركز 3 ألوان مختلفة لكيفية رؤية الهلال.

كما أشارت مركز الفلك الدولي، إلى رؤية هلال رمضان اليوم الأربعاء، يمكن بـ”التلسكوب”، من المناطق ذات اللون الأزرق. على غرار نصف روسيا. أما المناطق الملونة باللون الزهري او الوردي فيمكنها رؤية الهلال بالعين المجردة لكن بصعوبة، مثل الخليج وجزء من أوروبا.

في حين، جزء كبير من قارة إفريقيا وأمريكا، يمكن لدولها رؤية الهلال بالعين المجردة بسهولة لأنها في حالة صفاء الغلاف الجوي. على غرار الجزائر، تونس، والصحراء الغربية.

بعدما تعذّر رؤيته أمس.. ظهور أوّل صورة للغرة

ونشر مركز الفلك الدولي، أول صورة لهلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجري، إلتقطت بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع للمركز.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن الصورة إلتقطت من العاصمة أبوظبي صباح اليوم الأربعاء على الساعة 08:15 صباحا بتوقيت الإمارات. ويبعد فيها القمر عن الشمس 7.4 درجات.

وتعذر يوم أمس رؤية هلال رمضان في الدولة بحسب الأحوال الجوية المغبرة والغائمة. فيما أعلنت لجنة التحري أن الخميس 23 مارس أول أيام الشهر الفضيل.

وستتحرى أكثر من 14 دولة إسلامية رمضان، اليوم الأربعاء، لتعلن بأن يكون أول أيام شهر رمضان الخميس أو الجمعة، منها: أندونيسيا، ماليزيا، بروناي، الهند، بنغلادش، أفغانستان. بالإضافة كذلك إلى باكستان، إيران، عمان، الأردن، الجزائر، المغرب، موريتانيا. فيما أكدت 17 دولة أن الخميس غرة الشهر المبارك منها المملكة العربية السعودية ومصر ولبنان. والعراق والبحرين وسورية وليبيا وقطر وفلسطين.