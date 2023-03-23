بالفديو.. لوك غريب لرامز جلال في تتر أغنية “رامز نيفر اند”

شارك الفنان رامز جلال جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على انستغرام بأغنية التتر الخاصة ببرنامجه الجديد رامز نيفر اند.

وظهر رامز في تتر البرنامج وهو مرتدي بدله من اللون الذهبي. واختار ستايل غريب لشعره، وكان لافت للانتباه أنه اختار اللون الأصفر للوك هذا العام.

وحققت أغنية التتر تفاعل كبير من جمهور السوشيال ميديا بعد الدقائق الأولى من طرحها.

الجدير بالذكر أن الفنان رامز جلال انتهى من تسجيل كافة حلقات برنامجه الجديد “رامز نيفر إند”.

رامز جلال سيقوم هذا العام بتقديم مقلبين على مدار الـ 30 حلقة وليس مقلب واحد. وتعتبر تلك المرة الأولى فى تاريخ سلسلة برامج رامز جلال التى يقدم فيها مقلبين مختلفيين فى برنامج واحد.

وسيستضيف رامز هذا العام عدد من النجوم أبرزهم أحمد حاتم ، شيماء سيف ، أمير عيد ، محمد فراج ، بسنت شوقي . هنادي مهني ، ميلا الزهراني، أمينة شلباية.

ولكن كان أبرزهم الفنان أحمد السقا الذي أمسك ثعبان في يده، وقام بأكل رأسه، والقاء جسم الثعبان خلفه.