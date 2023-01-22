بالفيديو.. وفد منتخب أنغولا يحظى بجولة سياحة في وهران

قامت بعثة منتخب أنغولا للمحليين، اليوم الأحد، بجولة سياحة بمدينة وهران، مقرة اقامتهم في منافسة شان الجزائر 2022.

واستغل وفد المنتخب الأنغولي هذه الفرصة، لاكتشاف جمال مدينة وهران، وأهم معالمها السياحة المتنوعة.

كما أخذ لاعبي منتخب أنغولا للمحليين، والطاقم المرافق لهم، العديد من الصور التذكارية في مختلف المعالم التي وقفوا عليها.

وتأتي هذه الجولة التي قامت بها بعثة منتخب أنغولا، على هامش مشاركتهم في منافسة بطولة امم إفريقيا للمحليين الجارية حاليا بالجزائر.