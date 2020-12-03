بالفز البنيني يفوت رحلته إلى الجزائر تحسبا لمواجهة المولودية

كشفت إدارة مولودية الجزائر، عدم وصول نادي بافلز البنيني، إلى الجزائر، تحسبا لخوض مباراة العودة التي تجمعهما لحساب رابطة الأبطال.

وأوضحت إدارة مولودية الجزائر، عبر الحساب الرسمي للفريق، أن ممثلي النادي توجهوا إلى المطار لاستقبال بعثة بافلز، إلا أن هذه الأخيرة غابت عن الرحلة.

وكان من المقرر أن تصل بعثة النادي البنيني، أمس الأربعاء إلى الجزائر، في رحلة قادمة من فرنسا، ليتفاجأ مسؤولو العميد بعدم تواجد الضيوف على متن الرحلة.

ويأتي هذا قبل أقل من 24 ساعة، عن الموعد المحدد لانطلاق المباراة المقررة هذا الجمعة بملعب “5 جويلية”، والتي تجمع الفريقين، ضمن اياب الدور التمهيدي من رابطة أبطال إفريقيا.