بالفيدو.. حزيم يبكي بحرقة ويروي تفاصيل آخر لقاء له مع الراقي بلحمر

قدم الفنان الجزائري القدير حزيم، واجب العزاء، لعائلة الراقي الجزائري أبو مسلم بلحمر، والذي تم إغتياله، فجر اليوم.

وروى حزيم بألم شديد، تفاصيل آخر لقاء له مع الراحل قائلا: ” بلحمر ربي يرحمه، كنت عنده البارحة، أحضرت له إبنتي التي كانت مريضة، وأنا أعرفه منذ سنوات عديده، وهو أخي وحبيبي وشيخنا جميعا”.

مضيفا: “قال لي أنه مشتاق إلي، وأجبته بالمثل، هو إنسان طيب و”ڤليل”، يدير الخير، وأنا شخصيا، دار فيا الخير، وزارني عدة مرات عندما كنت في المستشفى”.

واهتزت فجر اليوم مدينة غليزان على وقع جريمة شنعاء، راح ضحيتها الراقي بلحمر “52 سنة”، بعدما اقتحم مجهولون منزله العائلي، وقاموا بمباغتته بطعنات مختلفة على مستوى جسمه، مما أدى إلى وفاته.