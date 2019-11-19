بالفيدو والصور.. هذا ما حجزه الجيش خلال القضاء على إرهابيين ببرج باجي مختار

#MDN

الفيديو الخاص بالمحجوزات من أسلحة ببرج باجي مختار،حيث تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابيين إثنين وتدمير سيارة رباعية الدفع واسترجاع RPG7؛ FMPK؛ (02)كلاشنيكوف؛ ومسورة للبندقية الرشاشة FMPK وكمية من الذخيرة, موضوع البيان الصادر أمس الإثنين 18.11.2019 عن وزارة الدفاع الوطني

Publiée par ‎Algerian Ministry of Defence وزارة الدفاع الوطني الجزائرية‎ sur Mardi 19 novembre 2019