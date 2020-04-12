بالفيديو​.​. إليسا تطرح أغنية جديدة وهيفاء وهبي تطل معها في الكليب

أطلقت النجمة اللبنانية ​إليسا​، أغنيتها الجديدة “​هنغني كمان وكمان​” على قناة “روتانا”، بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وشارك في فيديو الأغنية، صديقتها النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​، والتي أطلت معها في الكليب.

وبدأت الأغنية بالسلام بين الفنانتين بفيديو مباشر، وبعدها قالت إليسا لهيفاء سأسمعك أغنيتي، وبدأ بعدها تفاعلهما على الأغنية.

كما ظهر عدد من الأشخاص في الكليب، والذي يبعث على الروح الإيجابية.

وتقترب الأغنية من المليون مشاهدة، بعد ساعات فقط من طرحها.

وأعلنت إليسا منذ أيام عن طرح أغنيتها الجديدة، وكتبت في صفحتها على تويتر:”أتمنّى أن تخفّف هذه الأغنية من القلق الذي نعيشه في هذه الفترة”.

وأضافت النجمة مستعينة بكلمات الأغنية: “هنغنّي كمان وكمان وهنرقص عالألحزان”.