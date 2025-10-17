بالفيديو.. آدم زرقان يحصد جائزة لاعب الشهر في بلجيكا

نال الدولي الجزائري، آدم زرقان، لاعب نادي سانت جيلواز، جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر، في الدوري البلجيكي.

ونشرت إدارة نادي سانت جيلواز، مقطع فيديو على حساب الفريق على منصة “X”، خلال تسلم زرقان لجائزته.

وتأتي هذه الجائزة التي نالها الدولي الجزائري، كاعتراف لتألقه، والمردود الكبير الذي قدمه مع ناديه في مباريات الشهر الماضي من الدوري البلجيكي.

يذكر أن آدم زرقان، شارك في آخر مبارتين للمنتخب الوطني شمن تصفيات كأس العالم 2026، وساهم في تأهل الخضر للمونديال.