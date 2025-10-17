بالفيديو.. آدم زرقان يحصد جائزة لاعب الشهر في بلجيكا
بقلم كريم تيغرمت
نال الدولي الجزائري، آدم زرقان، لاعب نادي سانت جيلواز، جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر، في الدوري البلجيكي.
ونشرت إدارة نادي سانت جيلواز، مقطع فيديو على حساب الفريق على منصة “X”، خلال تسلم زرقان لجائزته.
وتأتي هذه الجائزة التي نالها الدولي الجزائري، كاعتراف لتألقه، والمردود الكبير الذي قدمه مع ناديه في مباريات الشهر الماضي من الدوري البلجيكي.
يذكر أن آدم زرقان، شارك في آخر مبارتين للمنتخب الوطني شمن تصفيات كأس العالم 2026، وساهم في تأهل الخضر للمونديال.
Le chaos lorsque Adem Zorgane reçoit son trophée de joueur du mois de septembre ! 😅
The trophy is awarded by the readers of La DH and RTBF, in collaboration with the Pro League. pic.twitter.com/Bk5wLj5aB7
— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) October 17, 2025
رابط دائم : https://nhar.tv/WKbjE