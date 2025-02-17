بالفيديو.. آدم وناس يُطرد بالبطاقة الحمراء في دوري أبطال آسيا
بقلم كريم تيغرمت
تعرض الدولي الجزائري، آدم وناس، للطرد بالبطاقة الحمراء، خلال مباراة فريقه السد، اليوم الاثنين، ضمن دوري أبطال آسيا.
وشارك وناس أساسيا في هذه المباراة مع نادي السد أمام مضيفه فريق باختاكور الأوزباكستاني.
وفي الدقيقة الـ64 من هذا اللقاء، أخرج الحكم البطاقة الحمراء في وجه وناس، وأحد لاعب الفريق المنافس، بسبب تشابكهما بالأيدي.
وانتهت هذه المواجهة بهزيمة فريق السد القطري بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد لصالح مضيفه فريق باختاكور الأوزباكيستاني.
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لحظة طرد آدم وناس لاعب السد وسردور صابرخوجاييف لاعب باختاكور الأوزبكي
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— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 17, 2025
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