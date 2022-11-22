بالفيديو.. آشيو يرد:”رونار مُدرب منتخبات فقط وفي الجزائر يحبو يجبدو القديم”

رد اللاعب الدولي السابق، حسين آشيو، على الحملة التي طالته بعد فوز السعودية أمام الأرجنتين بهدفين لهدف.

حيث قال، آشيو، خلال نزوله ضيفا على برنامج، نهار المونديال، سهرة اليوم:”في الجزائر دائما ما يذهبون لمواقع التواصل الاجتماعي، ويجبدو القديم”.

كما أضاف:”كانت لدي خلافات مع رونار عندما كان مُدربا لاتحاد العاصمة، انتقدته في ذلك الوقت”.

قبل أن يختم:”رونار نجح مع زامبيا وكوت ديفوار، وفشل مع سوشو لأنه مُدرب منتخبات وليس مدرب فرق.. هذا الشيئ قاله لي بنفسه عندما كان في الاتحاد”.

ويُذكر أن، آشيو، انتقد سابقا المدرب الفرنسي، عندما أشرف على اتحاد العاصمة.