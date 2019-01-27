بالفيديو.. “آنشيلوتي” يشتبك مع “ماريو روي” بسبب “غولام” !!

أظهر مقطع فيديو من مُباراة نابولي ومستضيفه ميلان، عدم تقَبل “ماريو روي” تغييره في الدقيقة 72 مكان الجَزائري “فوزي غولام”.

وأثار الفيديو الجدل بعد اللقطة غير الرِياضية من اللاعب الذي كان غاضباً بعد إستبداله ورفضَ مُصافحة مدربه “كارلو آنشيلوتي”.

في وقت تعوّد فيه المدرب الإيطالي على إشراك “غولام” في الشوط الثاني بشكل دائم لمَنحه الفرصة بعد عودته من الإصَابة.

الأمر الذي يصب في مصلحة الظهير الجزائري، حيث لن تمر اللقطة مرور الكرام على المدرب المعروف بصرامته الكبيرة.