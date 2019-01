بالفيديو.. “آنشيلوتي” يشتبك مع “ماريو روي” بسبب “غولام” !!

وأثار الفيديو الجدل بعد اللقطة غير الرِياضية من اللاعب الذي كان غاضباً بعد إستبداله ورفضَ مُصافحة مدربه “كارلو آنشيلوتي”.

في وقت تعوّد فيه المدرب الإيطالي على إشراك “غولام” في الشوط الثاني بشكل دائم لمَنحه الفرصة بعد عودته من الإصَابة.

الأمر الذي يصب في مصلحة الظهير الجزائري، حيث لن تمر اللقطة مرور الكرام على المدرب المعروف بصرامته الكبيرة.

Mario Rui disrespecting a man with accomplishments he can’t even achieve in his dreams. You are the biggest joke of a player and you’re fucking lucky Lotti even gives you sniffs of the field never mind starts. Fuck off. pic.twitter.com/DX6LYbm3at

