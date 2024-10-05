بالفيديو.. آيت نوري حاسم رفقة “الوولفز”

بصم مدافع “الخضر”، ريان آيت نوري، على تمريرة حاسمة جديدة، رفقة ناديه وولفرهامبتون الانجليزي، الذي يواجه حاليا مُضيفه برينتفورد، برسم الجولة الـ 7 من “البريميرليغ”.

وكان “الوولفز” متخلفا بثنائية لهدف، قبل أن ينجح آيت نوري. في تقديم تمريرة هدف التعادل، في الدقيقة 21، لزميله يورغن ستراند لارسن. وأضاف بعدها برينتفورد الثالث في الدقيقة 28 والرابع في الدقيقة 45+1، انتهى عليهما الشوط الأول.

وتعد هذه التمريرة الحاسمة رقم 2 لآيت نوري، رفقة وولفرهامبتون في الموسم الجديد. مقابل هدف وحيد، خلال 8 مشاركات من بينها مباراة واحدة، في كأس انجلترا.