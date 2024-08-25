بالفيديو.. آيت نوري حاسم في مباراته المئة مع “الولفز”

بصم الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، على تمريرة حاسمة، في المباراة التي تجمع ناديه وولفرهامبتون الانجليزي، بالضيف تشيلسي.

ونجح آيت نوري، الذي شارك أساسيا في اللقاء المندرج، ضمن الجولة الـ 2 من “البريميرليغ” في تقديم تمريرة هدف التعادل لفريقه الذي كان متأخرا منذ الدقيقة الثانية.

وقام آيت نوري، عند الدقيقة 27 بعمل فردي رائع وانطلاقة من وسط الميدان، قبل أن يقدم تمريرة على طبق لزميله ماثيوس كونها، ليضيف زميله الآخر، يورغن ستراند، ثاني الأهداف في الدقيقة 45.

غير أن تألق مدافع الخضر، وفرحته بمباراته “المئة” بألوان “الولفز” في الدوري الانجليزي. لم تدم خلال المرحلة الثانية، بعدما نجح “البلوز” في قلب الطاولة وتسجيل هدفين في أول 4 دقائق. في المباراة المتبقية منها حوالي نصف ساعة.