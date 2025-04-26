بالفيديو.. آيت نوري ممررا حاسما في مواجهة ليستر سيتي
بقلم محمد لمين صحراوي
عاد اللاعب الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، للتألق من جديد رفقة ناديه وولفرهامبتون الانجليزي.
ونجح مدافع “الخضر” في صناعة هدف لزميله ماثيوس كونها. عند الدقيقة 33 من مواجهة الضيف ليستر سيتي، انتهى عليه الشوط الأول، من المباراة المندرجة ضمن الجولة الـ 34 من “البريميرليغ”.
ليواصل بذلك، آيت نوري، التألق في الموسم الحالي. كواحد من أبرز المدافعين الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوريات الخمس الكبرى.
وبتمريرته في مواجهة ليستر سيتي، يكون الدولي الجزائري. قد وصل إلى المساهمة التهديفية رقم 11 في 33 مباراة، بواقع 4 أهداف و7 تمريرات حاسمة.
🚨Matheus Cunha SCORES for Wolves!👏 pic.twitter.com/HPSMBMMgzb
— (fan) 𝗔𝗺𝗼𝗿𝗶𝗺’𝘀 𝗥𝗲𝗱𝘀 ✍🏼🇵🇹 (@AmorimBalll_) April 26, 2025
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