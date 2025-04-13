بالفيديو.. آيت نوري هدافا أمام توتنهام ويصل للمساهمة الـ 10

عزز مدافع “الخضر” ريان آيت نوري، أرقامه في الموسم الكروي الجاري 2024-2025، بهدف جديد، بمناسبة لقاء ناديه وولفرهامبتون، والضيف توتنهام.

وأنهى “الولفز” قبل لحظات فقط، المرحلة الأولى، من المباراة المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 32 من “البريميرليغ” لصالحه بثنائية نظيفة.

وسجل هدف الافتتاح آيت نوري، في الدقيقة الـ2 بعد كرة مرتدة وتسديدة ارتطمت بأرضية الميدان في طريقها إلى المرمى.

وبهذا الهدف، وصل الدولي الجزائري، إلى المساهمة التهديفية رقم 10 في 35 مباراة خاضها مع وولفرهامبتون. في جميع المنافسات، بواقع 5 أهداف ومثلها من التمريرات الحاسمة.