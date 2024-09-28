بالفيديو .. آيت نوري هدافا أمام ليفربول
بقلم عزيز طالبي
سجل الدولي الجزائري آيت نوري هدفا جميلا رفقة ناديه ولفرهامبتون أمام نادي ليفربول من المباراة التي تجري ضمن فعاليات الجولة السادسة من البريمرليغ.
و شارك آيت نوري في التعادل الذي حققه ولفرهامبتون و لو بشكل مؤقت، قبل أن يستعيد ليفربول زمام الأمور و يسجل الهدف الثاني.
وبصم آيت نوري على الهدف الشخصي له في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني بعد خطأ من مدافع “الليفر” كوناتي.
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ايت نوري يسجل التعادل
خطاء من كوناتي يتسبب بالهدف
ليفربول 1/1 ولفرهامبتون
— Abdo (@Jqi999) September 28, 2024
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