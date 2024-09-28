بالفيديو .. آيت نوري هدافا أمام ليفربول

سجل الدولي الجزائري آيت نوري هدفا جميلا رفقة ناديه ولفرهامبتون أمام نادي ليفربول من المباراة التي تجري ضمن فعاليات الجولة السادسة من البريمرليغ.

و شارك آيت نوري في التعادل الذي حققه ولفرهامبتون و لو بشكل مؤقت، قبل أن يستعيد ليفربول زمام الأمور و يسجل الهدف الثاني.

وبصم آيت نوري على الهدف الشخصي له في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني بعد خطأ من مدافع “الليفر” كوناتي.

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