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الرياضة

بالفيديو.. آيت نوري هدافا رفقة “الولفز” في كأس انجلترا

بقلم محمد لمين صحراوي
بالفيديو.. آيت نوري هدافا رفقة “الولفز” في كأس انجلترا
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بصم اللاعب الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، على هدف جديد هذا الموسم، رفقة ناديه وولفرهامبتون الانجليزي.

ونجح آيت نوري، في تسجيل هدف السبق لناديه، عند الدقيقة الـ 10 من المباراة الجارية حاليا، أمام المُضيف بريستول سيتي (1-2 للولفز)، برسم الدور الثالث لمنافسة كأس الاتحاد الانجليزي، من ارتماءة رأسية رائعة.

وبهذا الهدف، واصل لاعب “الخضر” عروضه الاستثنائية في الموسم الجاري 2024-2025. بوصوله إلى المساهمة التهديفية رقم 9، بواقع 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة. في 21 مباراة لعبها مع وولفرهامبتون بمختلف المنافسات.

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