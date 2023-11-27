بالفيديو.. آيت نوري يتعرض لإصابة في مواجهة فولهام

تعرض الدولي الجزائري ريان آيت نوري، اليوم الإثنين، لاصابة، خلال مشاركته في مباراة فريقه ولفرهامبتون، أمام فولهام، لحساب البريمرليغ.

ودخل آيت نوري، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه ولفرهامبتون، في هذه المباراة التي جمعتهم بمضيفهم فولهام، بريم الجولة الـ13 من البريمرليغ.

وفي الدقيقة الـ14 من عمر الشوط الأول، تعرض الدولي الجزائري لاصابة على مستوى الكاحل، أجبرته على مغادرة الملعب، وترك مكانه لأحد زملائه.