بالفيديو.. آيت نوري يسجل هدفا عالميا في مواجهة رين

بصم الدولي الجزائري ريان آيت نوري، على هدف عالمي، اليوم السبت، في المواجهة التي جمعت فريقه ولفرهامبتون، بنادي رين.

وشارك آيت نوري أساسيا، ضمن تشكيلة ناديه ولفرهامبتون، في هذه المباراة الودية التحضيرية امام فريق رين.

كما برز الدولي الجزائري، في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، من خلال افتتاحه باب التهديف لصالح فريقه بطريقة عالمية.