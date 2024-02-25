بالفيديو..آيت نوري يقدم تمريرة حاسمة في مواجهة شفيلد يونايتد

بصم الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، اليوم الأحد، على تمريرة حاسمة، في المباراة التي تجمع فريقه ولفرهامبتون، بنادي شفيلد يونايتد.

وشارك آيت نوري، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه ولفرهامبتون، في هذه المباراة، التي تجمعهم بالضيف شفيلد يونايتد.

كما برز الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ30، من عمر الشوط الاول، أين قدم تمريرة حاسمة، جاء على اثرها هدف السبق لفريقه ولفرهامبتون.

وأنهى ريان آيت نوري، وناديه ولفرهامبتون، الشوط الأول من هذا اللقاء، متقدمين في النتيجة بهدف دون رد، على حساب الضيف شفيلد يونايتد.