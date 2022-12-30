بالفيديو.. أئمة ومواطنون يبكون ويتضرّعون إلى الله طلبا للغيث

أقام المواطنون والأئمة صبيحة اليوم الجمعة صلاة الإستسقاء، متضرعين بالسؤال والبكاء إلى الله عزّ وجلّ أن يرحمنا بالغيث ولا يجعلنا من القانطين.

دعا الأئمة المواطنون عبر ربوع الوطن في صلاتهم أن يتضرعوا إلى الله عز وجل بالدعاء لنزول الغيث. وأن يستغلوا الدروس والصلوات للتوبة والإستغفار والصيام. كذا التصدق على الفقراء والمساكين.

وجاء في دعاء الأئمة”: اللهم إنا بسطنا إليك أيدينا بالدعاء والرجاء، فاسقنا الغيث برحمتك ياأرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين”. “اللهم اجعلنا من الذين تاب واتقى وممن آمن واتقى واستغفر وأناب، اللهم أنزل السماء علينا مدرارا واغفر لنا إنك كنت لنا غفارا”

كما تضرع المصلين باكين راجلين المولى عزّوجل أن يرزقنا صيبا نافعا غير ضار “اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم غيثا هنيئا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجلا، اللهم غيثا تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد”.

كما دعا الأئمة والمصلين الله بالرحمة والمغفرة:” اللهم إرحم الأطفال الرضّع والشيوخ الركّع والبهائم الرتّع. وارحم الخلائق اجمعين، اللهم اسقي عبادك واحيي بلدك الميت. اللهم سقي رحمة لا سقي بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم أنبث لنا الزرع وارفع عنا الجزع والعري”.

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