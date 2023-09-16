بالفيديو.. أبطال “السوبر الإفريقي” يؤدون مناسك العمرة

أدى لاعبو اتحاد العاصمة، مناسك العمرة، سهرة أمس الجمعة، مباشرة بعد تتويجهم بنهائي “السوبر الإفريقي” أمام الأهلي المصري.

واستغل رفقاء الحارس أسامة بن بوط، تواجدهم بالمملكة السعودية، التي احتضنت نهائي السوبر، من أجل أداء مناسك العمرة.

وكان الاتحاد قد وصل الثلاثاء الفارط إلى الأراضي السعودية، غير أن بن شيخة أكد حينها بأن فريقه لم يسافر إلى الأراضي المقدسة، من أجل أداء مناسك العمرة، في إشارة منه إلى تركيز اللاعبين على التتويج.

وهو ما حصل في نهاية الأمر، حيث توجه أشبال بن شيخة، لأداء مناسك العمرة، بعدما ضمنوا اللقب القاري، الثاني في ظرف 3 أشهر.