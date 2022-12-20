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الرياضة

بالفيديو..أبطال العالم يحلون بالعاصمة بيونيس أيرس وسط إستقبال حار

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالفيديو..أبطال العالم يحلون بالعاصمة بيونيس أيرس وسط إستقبال حار
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حل صبيحة اليوم الثلاثاء، وفد المنتخب الأرجنتيني بطل العالم، بالعاصمة بيونيس آيريس، وسط أجواء حماسية.

وتم استقبال المنتخب الأرجنتيني في المطار على وقع أهازيج وأغاني أعدها الجمهور خصيصًا لأبطال المونديال.

ومن المنتظر، أن يجول المنتخب الأرجنتيني، العاصمة بيونيس آيريس في حافلة مكشوفة للإحتفال مع الشعب.

رابط دائم : https://nhar.tv/k8cgv
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