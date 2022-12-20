بالفيديو..أبطال العالم يحلون بالعاصمة بيونيس أيرس وسط إستقبال حار
بقلم فيصل زيان بوزيان
حل صبيحة اليوم الثلاثاء، وفد المنتخب الأرجنتيني بطل العالم، بالعاصمة بيونيس آيريس، وسط أجواء حماسية.
وتم استقبال المنتخب الأرجنتيني في المطار على وقع أهازيج وأغاني أعدها الجمهور خصيصًا لأبطال المونديال.
ومن المنتظر، أن يجول المنتخب الأرجنتيني، العاصمة بيونيس آيريس في حافلة مكشوفة للإحتفال مع الشعب.
🎥 شــــــاهد | لحظة نزول المنتخب الأرجنتيني 🇦🇷 إلى العاصمة بوينوس آيرس مظفراً بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022 pic.twitter.com/KN02ZWrlLA
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 20, 2022
#يحدث_الآن | ليونيل ميسي يصل إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس مع #كأس_العالم 🏆#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/vmHucW1qR4
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) December 20, 2022
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