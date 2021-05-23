بالفيديو.. أبو تريكة يرمي الورود على محرز بعد خرجته الرائعة !

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بالفيديو.. أبو تريكة يرمي الورود على محرز بعد خرجته الرائعة ! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أشاد النجم الدولي المصري السابق محمد أبو تريكة بما فعله قائد الخضر رياض محرز في ليلة رفع كأس الدوري الانجليزي.

مُحلل قنوات “بيين سبورتس” القطرية قال بخصوص رفع النجم الدولي الجزائري لعلم فلسطين.

“العدوان الصهيوني لعب دورا كبيرا في كشف معادن النجوم ومن بينهم رياض محرز الذي لعب دورا كبيرا لدعم القضية الفلسطينية من خلال نشر الوعي في المجتمع الأوروبي”.

“أُحيي محرز واللاعبين العرب الذين اتخذوا موقفا واضحا من القضية الفلسطينية.. رياض محرز لم ينسى فلسطين في خضم لحظة التتويج وهذا ماسيبقى خالدا في أذهان الناس”.


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