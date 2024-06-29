بالفيديو.. أبو تريكة ينتقد تنظيم ألمانيا لـ “يورو 2024” ويصفه بـ “السيئ”

انتقد نجم الكرة المصرية سابقا محمد أبو تريكة تنظيم ألمانيا لكأس أمم أوروبا 2024، حينما وصف تنظيمها بـ “السيئ” خاصة في مباراة ألمانيا و الدنمارك.

وقال محمد أبو تريكة في تعليقه على مباراة ألمانيا و الدنمارك التي توقفت لدقائق بسبب هطول الأمطار ” “التنظيم سيء، يوجد شغب، و ملاعب تسقط بها الأمطار، العشر أشهر كشفوا أوروبا وأمريكا ويجب على الصغار أن يفتحوا أعينهم أمام هذا الغرب”.

كما أضاف محلل قنوات بيان سبورتس القطرية ” اليورو فنيا نجح لكن تنظيميا لم ينجح، لديهم مشاكل، الجيل يجب أن ينسى قوة المزعومة لأوروبا، الكرة ليس كرة فقط، الجيل الجديد يجب أن يتمسك ببلاده، و يفتخر بذلك”.

وختم نجم مصر سابقا “على العالم أن يرفع القبة لقطر بتنظيمها الجيد لمونديال 2022، انا لست متواجد فقط في قطر، لا، أؤكد ان الله يحب قطر، وفضح ألمانيا وكشفها بع سنتين من تنظي قطر الممتاز”.

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