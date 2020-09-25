بالفيديو.. أب يصد الرصاص بجسده لإنقاذ أطفاله من إطلاق نار بنيويورك

ألقى أب أمريكي نفسه على الرصاص لحماية أطفاله، بعد وقوع إطلاق نار داخل معرض لبيع السيارات في برونكس بنيويورك.

وأظهرت لقطات فيديو نقلتها وسائل إعلام دولية، أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة صد الأب للرصاص عن أطفاله الثلاثة بجسده.

ووثق الفيديو لحظة جلوس الأب مع أطفاله الثلاثة في قاعة الانتظار بمعرض السيارات، قبل أن يقوم رجل خلفهم بإطلاق النار.

وبسرعة وضع الأب أطفاله على الأرض وقام بحمايتهم مع استمرار إطلاق النار، فيما سارع كل من بالمعرض إلى الهرب.

وأفادت وسائل إعلام بأن الأب أصيب برصاصة في ساقه، ليزحف بعدها لإبعاد أطفاله واستمر في حمايتهم من الطلقات النارية.

ويرقد الأب في مستشفى بنيويورك حاليا وحالته مستقرة، فيما لم يصب أطفاله بأذى.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أول أمس بوقوع إطلاق نار بمنطقة روشستر في ولاية نيويورك، ما أدى لمقتل اثنين وإصابة 14 آخرين.