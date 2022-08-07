بالفيديو.. أجواء خيالية يصنعها أنصار مولودية الجزائر في ذكرى التأسيس

صنع أنصار مولودية الجزائر أجواء خيالية بتنظيم “كراكاج” عالمي، اليوم الأحد، في مختلف معاقل الفريق العاصمي. وخاصة بأحياء الحي العريق باب الواد.

كما إحتفل عدد من الأنصار من مختلف مناطق العاصمة بذكرى التأسيس التي تصادف اليوم.

يذكر. ان التحضيرات جرت قبل أيام للإحتفالية. بالذكرى التي شهدت عدد من ردود الفعل القوية من قبل بعض الأندية العربية خاصة الرجاء البيضاوي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]