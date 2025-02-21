بالفيديو.. أحداث مؤسفة في مباراة كرة اليد بين الساورة ومولودية وهران

شهدت مباراة مولودية وهران ومستضيفه شبيبة الساورة في بطولة كرة اليد، أحداثاً مؤسفة وأجواء مشحونة داخل القاعة الرياضية “الشهيد الهامل” الدبدابة ببشار التي جرت ضمن الجولة السادسة من القسم الممتاز.

وكان فريق مولودية وهران قريبا من تحقيق الفوز على شبيبة الساورة الذي كان متفوقا بفارق أربعة أهداف. قبل أن تنقلب نتيجة اللقاء رأساً على عقب، لتنتهي المباراة بخسارة الحمراوة بنتيجة 21 مقابل 20.

وانتهت المباراة وسط سخط كبير وفوضى عارمة، بعد الخسارة التي أدخلت نتيجتها الفريق الوهراني في الصراع من أجل البقاء في حظيرة البقاء.

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