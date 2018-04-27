بالفيديو.. أحد الحراڨة الناجين “بقينا أسبوع في البحر ناكلوا ونشربوا الماء المالح”

كشف أحد الحراڨة الناجين عبد الرحمان من العاصمة اليوم الجمعة أنه رأى الموت اثر اصطدام زورقهم بباخرة لنقل البضائع قبالة شواطئ القل.

وقال عبد الرحمان “عييت لم أكن أنتظر أنني سأعيش بعدما رأيته، وفقد الامل في النجاة “.

وخاصة عندما رأيتوا البراجي سقط في البحر ومات أمام أعيننا ولم نستطع فعل أي شيء .

وأضاف الحراڨ أن رسالة وصلت في هاتفه من أمه وأخية بألمانيا وعندما حاول الاتصال بهم فقد الشبكة .

كما أضاف أنه لايمكن تصديق أننا بقينا أسبوع في “البحر نشرب ونأكل ماء البحر”، وأيضا “نجدف بحطبة وغطائين” حتى وصل الانقاذ.