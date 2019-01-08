بالفيديو.. “أحمد أحمد ” يتشاجر مع إعلامي جزائري بحفل جوائز “الكاف”

تشاجر رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “أحمد أحمد” مع إعلامي جزائري على هامش حفل جوائز الكاف المُقرر سهرة اليوم الثلاثاء.

وإنفعل رئيس الكاف بشدة بعد السؤال الذي طرحه عليه الإعلامي الجزائري قبل بداية الحفل وقال:”يجب أن تحترموننا قليلا فنحن أفارقة مثلكم” ماجعل الصحفي يرد:”حتى أنا إفريقي من الجزائر”.

وتمحور التلاسن الذي حدث حول إحتضان كأس أمم إفريقيا والمعايير التي تستند عليها الكاف لإختيار البلد المنظم لأكبر تظاهرة إفريقية.

وختم رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم حديثه:”هذا الشيئ يُقلقني وأنا فخور أنني إفريقي”.