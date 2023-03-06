بالفيديو.. أحمد السقا مفاجأة أحمد مكي في “الكبير أوي 7”

نشر النجم المصري أحمد مكي، الإعلان التشويقي الأول للجزء السابع من مسلسله الشهير “الكبير أوي”.

وأظهر الإعلان التشويقي للمسلسل، عدة مفاجآت أبرزها ظهور النجم أحمد السقا كضيف شرف.

ويبدو من المشهد أن التصوير تم داخل اسطبلات الخيول المملوكة للسقا، وأنه سيظهر بشخصيته الحقيقية.

كما ظهرت النجمة نور اللبنانية كضيفة شرف بشخصية خبيرة علاقات زوجية.

والمشهد الأبرز كان محاولة رحمة أحمد بشخصية مربوحة تقليد رقصة ميريام فارس المثيرة للجدل بأغنية كاس العالم قطر 2022 “تيكي تاكا”.

ويعد ظهور السقا هو الأول له في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023.

كما لم يظهر سابقاً في أي عمل درامي كضيف شرف بمشاهد حقيقية من اسطبلاته للخيول.

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بينما يواصل جوني مغامراته مع صديقه اللدود هجرس الذي يجسد شخصيته الفنان محمد سلام.

https://web.facebook.com/watch/?ref=external&v=160438010173741