بالفيديو: أحمد قداري يروي كيف عاد إليه بصره داخل المسجد وهو ساجد

عرف أحد المساجد بولاية تيارت في ثاني أيام عيد الأضحى حادثة تقشعر لها الأبدان وسط دهشة وتعجب المصليين.

وأظهر الفيديو المتداول إسترجاع بفضل الله جزائري والمسمى ” أحمد قداري” لبصره بعد عامين من فقدانه. وذلك خلال تأديته لصلاة المغرب بمسجد عمر بن عبد العزيز بتيارت.

وتصريح خص به ” أحمد قداري ” تلفزيون النهار كشف كيف أعاد الله إليه بصره في ثاني أيام عيد الأضحى داخل السجد بعد افقده الاطباء الامل في الشفاء.

وقال قداري “جئت إلى المسجد مشيا لتأدية صلاة المغرب جلست عادي ثم أخدت السبحة وبدأت في التسبيح في إنتظار الاذان. وعند دخول وقت الصلاة وبعد الإقامة تقدمت وإصطففت مع المصلين رافعا يدي وقلت ” الله يفرج ” وكبرت بعد الإمام وفي الركعة الثالثة قمت من السجود وفتحت عينين بعفوية حتى شاهدت الارضية صفراء وهي لون سجادة المسجد.”

وتابع قادري “ولحظة ما رؤية لون سجادة المسجد لم أصدق ما يحصل لي فأمسكت بيد أحد المصلين كان عن جانبي وبقيت أنظر إليه ليقول بأنني ارى. بيما المصلين سجد السجدة الثانية في الركعة الثالثة رؤيتهم يسجدون وانا مندهش ومذهول مما يحصل لي.”

وواصل قادري الحديث بكل عفوية “عندما اكمل المصلين صلاة المغرب قال احد المصلين الذي امسكت يده ماذا بك قلت له ان ارى والذموع تغمرني حتى فقدت وعي.”

ووسط دهشة وتعجب المصليين جاء إمام المسجد إلي وتكلم معي وأيقنت أن بصري عاد لي حقيقة والحمد لله. كما وجه احمد قداري رسالة مؤثرة لزوجته التي وقفت بجانبه طيلة السنتين من فقدانه لبصره.