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الرياضة

بالفيديو.. أديبايور:”إقصاء الخضر مُفاجأة كبيرة ومحرز من بين الأفضل عالميا”

بقلم عبد النور حواز
بالفيديو.. أديبايور:”إقصاء الخضر مُفاجأة كبيرة ومحرز من بين الأفضل عالميا”
محرز
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عبر النجم الدولي الطوغولي السابق، إيمانوال أديبايور، عن اعجابه بلاعب مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز. 

نجم ريال مدريد السابق قال اليوم الجمعة في تصريحات للنهار:”لقد كان اقصاء الجزائر مُفاجأة كبيرة بالنسبة لي،  لكن هذه هي كرة القدم”.

“الجزائر منتخب ممتاز، واقصاءه كان مُفاجأة كبيرة في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون”.

كما أضاف:”اقصاء محرز خسارة كبيرة للكان وللمشاهدين، وللأشخاص الذين يُحبون كرة القدم”.

وختم:”محرز لاعب ممتاز، وهو من بين أفضل 10 أو20 لاعبا في كرة القدم العالمية”.

رابط دائم : https://nhar.tv/HmoE3
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