بالفيديو.. أديبايور:”إقصاء الخضر مُفاجأة كبيرة ومحرز من بين الأفضل عالميا”

عبر النجم الدولي الطوغولي السابق، إيمانوال أديبايور، عن اعجابه بلاعب مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز.

نجم ريال مدريد السابق قال اليوم الجمعة في تصريحات للنهار:”لقد كان اقصاء الجزائر مُفاجأة كبيرة بالنسبة لي، لكن هذه هي كرة القدم”.

“الجزائر منتخب ممتاز، واقصاءه كان مُفاجأة كبيرة في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون”.

كما أضاف:”اقصاء محرز خسارة كبيرة للكان وللمشاهدين، وللأشخاص الذين يُحبون كرة القدم”.

وختم:”محرز لاعب ممتاز، وهو من بين أفضل 10 أو20 لاعبا في كرة القدم العالمية”.