بالفيديو.. أربع مقاتلات من سلاح الجو ترحب بالرئيس تبون أثناء وصوله إلى وهران
رحبت أربع مقاتلات من سلاح الجو التابعة للجيش الوطني الشعبي برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. أثناء وصوله إلى مطار وهران الدولي أحمد بن بلة.
وقد صل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس إلى ولاية وهران لتدشين عدد من المرافق الرياضية.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون سيضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية بولاية وهران. في إطار زيارة عمل وتفقد.
وأشار البيان، إلى أنه كان في توديع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمطار هواري بومدين الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.
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وزير الإتصال: الرئيس تبون لم يدّخر أي جهد لإنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط
وزير الإتصال: الرئيس تبون لم يدّخر أي جهد لإنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط
قال وزير الإتصال محمد بوسليماني، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لم يدخّر أي جهد لإنجاح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف وزير الإتصال، خلال ندوة صحفية بوهران، أن رئيس الجمهورية يحرص على أن تجرى ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الظروف التي تليق بمكانة الجزائر. ودورها الرائد في نشر السلم وجسور التقارب والتعاون والتضامن بين الشعوب.
كما أشار وزير الإتصال، إلى أنه و تجسيدا لهذه الإرادة السياسية إستثمرت مختلف المؤسسات الاعلامية سواء العمومية أو الخاصة في تغطية الألعاب المتوسطية في مختلف المجالات الإعلامية. كما أكد وزير الإتصال جاهزية قطاع الإتصال لمرافقة و تغطية هذا الحدث الهام.
وأضاف وزير الإتصال، أن هذه الألعاب تعتبر فرصة ثمينة للصحافة الوطنية والأجنبية. لا سيما المعتمدة في الجزائر لإبراز الصورة الحقيقية للجزائر الجديدة عبر مختلف وسائل الإعلام. كما تعد الرياضة عاملا محوريا لنشر القيم الانسانية. وهي ليس مجرد نشاط تنافسي بل هي شأن إجتماعي. حيث سيتم تدشين العديد من المرافق الرياضية.