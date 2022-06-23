بالفيديو.. أربع مقاتلات من سلاح الجو ترحب بالرئيس تبون أثناء وصوله إلى وهران

وقد صل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس إلى ولاية وهران لتدشين عدد من المرافق الرياضية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون سيضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية بولاية وهران. في إطار زيارة عمل وتفقد.

وأشار البيان، إلى أنه كان في توديع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمطار هواري بومدين الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

طالع أيضا

وزير الإتصال: الرئيس تبون لم يدّخر أي جهد لإنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط