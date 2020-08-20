بالفيديو.. أردا توران يدعم فاتح تريم في دفاعه على فيغولي

أبدى المستقدم الجديد لنادي غلطة سراي التركي، أردا توران، مساندته هو الآخر للدولي الجزائري سفيان فيغولي، داعما بذلك مدربه فاتح تريم.

ونشر موقع “galatasaray gazetesi”، مقطع فيديو من تدريبات النادي، والذي أظهر العلاقة الوطيدة التي تجمع توران، وفيغولي.

وأشار ذات المصدر، إلى التصريحات التي سبق لأردا توران، الإدلاء بها بخصوص “سوسو”، أين وصفه باللاعب الأعلى جودة في السوبر ليغ.

وتأتي هذه الخرجة من توران، لتدعم مدربه فاتح تريم، الذي دافع عن فيغولي، بعد المشاكل التي واجهها مؤخرا مع إدارة ناديه غلطة سراي.