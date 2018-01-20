بالفيديو.. أردوغان يُفاجئ الطفلة “إرماق” ويحقق حلمها

دعا الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، الطفلة “إرماق” لتحقيق حلمها في لقاءه، بعدما شاهدها وهي تبكي عليه إثر تضييعها فرصه مشاهدته.

وكانت الطفلة قد انفجرت بالبكاء بعدما ضيعت فرصة لقاء الرئيس التركي عندما زار الأخير الولاية التي تقيم فيها.

حيث قام أحد أفراد عائلتها بتصويرها عندما دخلت في هيستيريا لتفويتها فرصة مشادهة أردوغان ونشره على “الفايسبوك”

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع، حتى وصل إلى الرئيس التركي، الذي بدوره اتصل شخصيا بعائلة الفتاة ودعاها إلى زيارته في المجمع الرئاسي بأنقرة.

ومن المنتظر ان تحل الكفلة “إرماق” ضيفة على الرئيس التركي هذا الإثنين، ويحقق حلمها بعدما قالت ان حلها ضاع بعدم مشاهدة أردوغان.