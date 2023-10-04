بالفيديو.. أرضية ملعب تيزي وزو الجديد تخضع لعملية اعادة تهيئة

يشهد ملعب تيزي وزو الجديد، في الفترة الحالية، عملية إعادة تهيئة لعشب أرضية الميدان، تحسبا لتدشينه رسميا.

وانطلقت أشغال إعادة تهيئة العشب الطبيعي لأرضية الميدان، بعد تدهور وضعيتها خلال الصيف المنصرم.

وتمت عملية إزالة العشب الطبيعي السابق بالكامل، تحسبا لاعادة زرع عشب طبيعي جديد، خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن ملعب تيزي وزو الجديد، احتضن مباراة تجريبية واحدة فقط الموسم الماضي، والتي جمعت رديف شبيبة القبائل، برديف اتحاد بسكرة.