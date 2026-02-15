بالفيديو.. أسباب وطريقة مقتل هدى شعراوي على يد خادمتها

نشرت وزارة العدل السورية مقطع فيديو، تضمن اعترافات العاملة الأوغندية بجريمة قتل الفنانة هدى شعراوي في منزلها بدمشق نهاية جانفي الماضي.

وكشفت الخادمة، في مقطع الفيديو، عن سبب قيامها بهذا الفعل، متهمة الفنانة الراحلة بإساءة معاملتها، كما مثلت الجريمة.

وروت العاملة الأوغندية فيكي أجوك، في الفيديو، تفاصيل ما حدث ليلة مقتل الفنانة هدى شعراوي.

مشيرة إلى أنها كانت تعتقد أنها قامت بتسميمها، لذا لجأت إلى قتلها ليموتا سوياً.

وكشفت العاملة الأوغندية أنها كانت تشعر بالتعب الشديد ذلك اليوم، وأخبرتها هدى شعراوي بعدم لمس أي شيء لأنها قامت بتسميمها.

قائلة: “فيكي، لا تلمسي هذه الأشياء ولا أي شيء في البراد لأنك ستسممينه”.

وقالت الخادمة أنها اعتقدت أنها فعلا سممتها، لذا قررت ان يموتا سوياً، مشيرة إلى أنها دخلت إلى المطبخ ليلاً واحضرت تلك الأداة لقتلها.

وأضافت أنها بعد أن فعلت فعلتها، سكبت الوقود في الشقة وابتلعت عدد من الأدوية لقتل نفسها.

وقالت فيكي أجوك: “أردت أن أقتل نفسي، أردت الموت، لكني لم أمت. ذهبت إلى السطح وقفزت، وخرجت إلى الطريق، ذهبت بعيداً لقتل نفسي”.

وأشارت إلى أنها بعد أن خرجت من المنزل، التقتها سيدة عرضت عليها المساعدة، قائلة: “أوقفتني سيدة وأخبرتني: تبدين ضائعة، هل تريدين المساعدة؟. قلت لها: ساعديني، أنا مريضة وأبحث عن مشفى حكومي. سيدتي، طردتني من المنزل، أخبرني أنه سينقلني إلى المستشفى ويتصل بالشرطة، وتم القبض عليّ”.

وروت العاملة الأوغندية فيكي أجوك بعض التفاصيل التي وقعت بينها وبين هدى شعراوي خلال الأشهر التي سبقت وفاتها.

مشيرة إلى أن الأمر بدأ بسوء تفاهم بينهما في شهر نوفمبر حين طلبت منها الحصول على راتبها لإرساله إلى أوغندا. لكنها رفضت وأخبرتها أنها ستعطيها الراتب بعد 4 أشهر إذا كانت جيدة.

وأضافت أنها تعرضت لسوء المعاملة منها، قائلة: “عندما كان يحدث بينهم سوء تفاهم. كانت تسيء معاملتي ولا تطعمني، وفي أغلب الأوقات تحبسني في الحمام وتضربني”.

وقالت أنها أخبرت إبنة السيدة هدى أن والدتها لا تعطينها الطعام، وكانت تطعمها كل يومين أو ثلاثة، حسب تصريحاتها.

ونفت فيكي أجوك سرقة أي أموال أو مجوهرات من المنزل بعد تنفيذ جريمة القتل، قائلة: “بعد قتلها، انتظرت موتي ولم أسرق أي أموال”.

وأوضحت وزارة العدل أن هذا الإجراء يأتي ضمن التحقيقات المستمرة لكشف ملابسات الجريمة.

مشيرة في بيانها إلى أن الخادمة اعترفت بارتكاب الجريمة بمفردها خلال التحقيقات الأولية من خلال الاعتداء عليها بأداة صلبة سببت لها النزيف الحاد.

ومن جهته أوضح حسام خطاب، المحامي العام بدمشق، أن الفنانة هدى شعراوي قتلت بأداة صلبة على رأسها عدة مرات.

مشيراً إلى أنه تم القبض على الخادمة، عقب وقوع الحادث في حي باب سريحة بدمشق. وسط متابعة دقيقة لكافة مراحل التحقيق وجمع الأدلة والتحقق من جميع ملابسات الحادث.

ومن جهتها، أعربت أسرة الفنانة هدى شعراوي، المعروفة بمشاركتها في مسلسل باب الحارة، عن ثقتها الكاملة في مجريات التحقيقات.

مؤكدة أن الجريمة ارتكبتها الخادمة بمفردها، دون وجود أي طرف ثالث أو شبهة تحريض، نافيةً ما تردد عن تورط جهات خارجية في الحادث.

وتواصل الجهات القضائية استكمال التحقيقات لكشف الدوافع والملابسات تمهيداً لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

https://www.facebook.com/reel/1427932512019256