بالفيديو.. أسد يمشي في شوارع روما ويثير الفزع!
أحدث أسد حالة إستنفار قصوى في إيطاليا، بعد هروبه من السيرك، وتجوله في الشوارع، مما دفع الحكومة للتدخل وتحذير المواطنين من البقاء في منازلهم.
وحسب صحيفة ديلي ستار، طلب عمدة روما أليساندرو غراندو، من المواطنين عدم مغادرة منازلهم لحين الإعلان عن القبض على الأسد الهارب.
وانتشرت حالة من الذعر في مدينة لاديسبولي الإيطالية القريبة من روما، بسبب هروب الأسد من سيرك محلي. والذي لا يعرف حالته المزاجية السيئة ومستوى تدريبه.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، لقطات للأسد الهارب، وهو يتجول بحرية وهدوء في الشوارع، مسببا الرعب بين السكان المحليين، قبل أن يتم القبض عليه وإعادته إلى السيرك.
🚨A #lion escaped from a circus in the Italian city of #Ladispoli, located near #Rome. Now the beast is calmly walking through the streets, scaring local residents.
The authorities urge people not to leave their homes and promise to catch the animal as soon as possible.… pic.twitter.com/uK31odgvyC
— Alexandru Judeu (@AlexandruJudeu) November 11, 2023
More footage of the lion that escaped from a circus wandering the streets of Ladispoli, Rome, Italy 🇮🇹 | 11 November 2023 | #Italy #Lion #escaped pic.twitter.com/jW5Sq7jbha
— Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) November 12, 2023