بالفيديو.. أسد يمشي في شوارع روما ويثير الفزع!

أحدث أسد حالة إستنفار قصوى في إيطاليا، بعد هروبه من السيرك، وتجوله في الشوارع، مما دفع الحكومة للتدخل وتحذير المواطنين من البقاء في منازلهم.

وحسب صحيفة ديلي ستار، طلب عمدة روما أليساندرو غراندو، من المواطنين عدم مغادرة منازلهم لحين الإعلان عن القبض على الأسد الهارب.

وانتشرت حالة من الذعر في مدينة لاديسبولي الإيطالية القريبة من روما، بسبب هروب الأسد من سيرك محلي. والذي لا يعرف حالته المزاجية السيئة ومستوى تدريبه.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، لقطات للأسد الهارب، وهو يتجول بحرية وهدوء في الشوارع، مسببا الرعب بين السكان المحليين، قبل أن يتم القبض عليه وإعادته إلى السيرك.